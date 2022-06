Cientistas descobrem bactéria gigante e visível a olho nu

Normalmente as bactérias chegam no máximo a 750 micrômetros. Na média, esses seres têm cerca de 2 micrômetros. Desta forma, a T. magnífica tem um tamanho doze vezes superior em comparação com as bactérias, e chega a ser 4,5 mil vezes mais comprida do que um micróbio "típico".

Segundo a bióloga Sylvia Maria Affonso, da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), a bactéria é a maior já encontrada na natureza, o que "faz questionar até o uso do 'micro' para descrever essas bactérias, já que a microbiologia lida com coisas que a gente não vê a olho nu", comentou.

A bactéria se assemelha a fiapos brancos e habita os mangues de Guadalupe, arquipélago localizado no sul do Caribe, conforme informações da BBC News. Ela tem mais de 9 mil micrômetros de comprimento (um micrômetro é a unidade de medida que equivale à milésima parte de um milímetro), ou supera 0,9 centímetros.

