China vai limitar abortos para tentar aumentar taxa de natalidade

Novas projeções indicam que a Índia deverá ultrapassar a China como país mais populoso do mundo em 2023 —quatro anos antes do previsto antes da pandemia.

O país já vinha introduzindo políticas de apoio financeiro para famílias com mais de um filho, mas as diretrizes desta terça marcam o anúncio mais abrangente em nível nacional.

Todas as províncias terão de garantir, por exemplo, que até o final do ano existam creches suficientes para crianças dos dois aos três anos, numa tentativa de reduzir a escassez de serviços de cuidado infantil. Além disso, a autoridade quer que governos locais incluam gradualmente a tecnologia de reprodução assistida em seu sistema médico nacional —que costumam ser muito caras e não acessível a mulheres solteiras.

Cidades mais ricas já concedem créditos fiscais e até incentivos em dinheiro para encorajar as mulheres a terem mais filhos. O objetivo da CNS é pressionar o restante do país a tomar medidas semelhantes.

Agora, além de desencorajar o aborto, a China vai introduzir novas medidas para estimular o aumento populacional. As novas diretrizes divulgadas pela CNS nesta terça exortam governos locais a aumentarem os gastos com saúde reprodutiva e melhorarem os serviços de assistência infantil.

Apesar de Pequim ter encerrado sua política de filho único em 2016 e, desde o ano passado, permitir que casais tenham até três filhos, as taxas de natalidade não voltaram a subir. O custo de vida e o costume de ter famílias com menos membros ajudam a explicar esse processo.

Em 2022, novos nascimentos na China devem cair para níveis recordes, ficando abaixo dos 10 milhões. No ano passado, o país registrou 10,6 milhões de bebês –11,5% a menos na comparação com 2020.

Na China, os abortos são acessíveis há várias décadas e, segundo relatório da autoridade sanitária, mais de 9,5 milhões de procedimentos foram realizados entre 2015 e 2019. Durante a política do filho único, mulheres chegaram a ser forçadas a interromper gravidezes consideradas "ilegais", e a preferência por filhos homens no país também levou a um aumento nos procedimentos seletivos por sexo.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A China anunciou nesta terça-feira (16) uma série de medidas para reduzir o número de abortos no país e incentivar famílias a terem mais filhos, como parte dos esforços para contornar as baixas taxas de natalidade e evitar que a população diminua a partir de 2025.

