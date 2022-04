Chanceler de Cuba acusa EUA de não convidar país para Cúpula das Américas

Os EUA já divulgaram que no encontro haverá um representante da Venezuela, nomeado pelo autoproclamado presidente Juan Guaidó --a quem Washington considera o governo legítimo. Já a Nicarágua, após fechar o escritório da OEA (Organização dos Estados Americanos) no país classificando a entidade de "organização diabólica", afirma que não enviará diplomatas.

Apesar de Biden ter feito críticas a abusos de diretos humanos pelo regime em Havana, ao mesmo tempo tem dificultado a entrada de cubanos e realizado deportações dos que tentam entrar no país por via marítima.

No Panamá, Obama ainda manteve diálogos com Nicolás Maduro (Venezuela) e Rafael Correa (Equador), ainda que ambos mantivessem posições hostis aos EUA.

O Departamento de Estado dos EUA respondeu dizendo que os convites oficiais ainda não foram emitidos e que, portanto, a acusação de Rodríguez não se sustenta. Foi na cúpula de 2015, no Panamá, que o então mandatário americano, Barack Obama, apertou a mão de um Castro --neste caso, Raúl, à época líder do regime-- e debateu-se o fim do embargo econômico sobre a ilha e políticas para os imigrantes.

