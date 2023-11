Cessar-fogo entre Israel e Hamas chega ao último dia

O cessar-fogo entre Israel e Hamas chega ao fim nesta segunda-feira (27), mas os Estados Unidos e o Catar tentam estender o acordo para que mais reféns possam ser resgatados.

Os dois países estão intermediando as tratativas e têm esperança de que as partes consigam prolongar a pausa no confronto.

Até a madrugada de hoje, o Hamas havia libertado 58 reféns, oito a mais do que o acordo original, e Israel entregou 117 dos 150 palestinos prometidos. Os demais devem ser liberados no decorrer do dia.

Além da libertação dos reféns, o acordo também garantiu ajuda humanitária para civis em Gaza. Israel não se pronunciou ainda sobre a chance de extensão do cessar-fogo, mas a decisão inicial é de que a guerra seja retomada assim que o prazo determinado acabar.