Capital da Ucrânia sofre novo bombardeio; Bancos russos saem do sistema Swift

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, afirmou durante pronunciamento na noite deste sábado (26) que alguns bancos russos foram excluídos do sistema global de pagamentos, o Swift. A medida é uma retaliação ao governo Russo, que nesta semana iniciou uma invasão contra o território da Ucrânia. “Vamos paralisar os ativos do Banco Central da Rússia. Isso vai congelar as transações e vai tornar impossível para o Banco Central para liquidar ativos. E, finalmente, vamos proibir os oligarcas russos de utilizarem seus recursos financeiros em seus mercados”, disse von der Leyen.

Novas explosões iluminaram o céu de Kiev, capital da Ucrânia, por volta de 1 hora da manhã no horário local (20 horas no horário de Brasília) deste domingo (27).O céu noturno se iluminou por vários minutos.

