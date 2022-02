AIEA emite alerta sobre segurança dos funcionários da usina nuclear de Chernobyl

No comunicado, a AIEA afirmou que Grossi "continua gravemente preocupado com a situação na Ucrânia" e instou todas as partes a se absterem de quaisquer medidas que possam pôr em risco a operação segura das instalações nucleares.

Na sexta-feira, a AIEA apontou que um aumento relatado nos níveis de radiação em Chernobyl, local do pior acidente nuclear do mundo, em 1986, não colocou o público em risco e que os níveis de radiação permaneceram baixos em geral.

