Cano faz dois, Fluminense vence o Athletico e sobe quatro posições no Brasileirão

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Fluminense contou novamente com o brilho de Germán Cano na noite deste sábado (14), no Raulino de Oliveira, para vencer o Athletico Paranaense por 2 a 1. O argentino marcou os dois gols do time carioca no confronto pela sexta rodada do Brasileirão. Matheus Felipe descontou para os visitantes.

A vitória faz a equipe de Fernando Diniz subir quatro posições na tabela, do 15º ao 11º lugar, com oito pontos. Já os paranaenses permanecem com seis, na 14ª posição.

O Furacão volta a campo na próxima quarta-feira (18), às 19h (horário de Brasília), quando recebe o Libertad-PAR, pela Libertadores. Já o Fluminense visita o Unión Santa Fe, na quinta (19), às 19h15, pela Copa Sul-Americana.

Quem foi bem: Germán Cano

Agora com 15 gols, Germán Cano se distanciou ainda mais no posto de artilheiro do Fluminense na temporada. O argentino levou perigo no primeiro lance da partida, ao acertar a rede pelo lado de fora. Na segunda chance, não perdoou: após lançamento de Wellington, ele dominou, confundiu Pedro Henrique e bateu de canhota para vencer Bento. Na etapa final, fechou a atuação com um golaço: após cruzamento pela direita e desvio de Luiz Henrique, o atacante matou no peito e bateu de voleio, no ângulo, para fazer o L mais uma vez e definir a vitória do Fluminense. O camisa 14 soma quatro tentos nos últimos três jogos.

Quem foi mal: Pablo

Se Cano precisou de duas chances para abrir o placar, Pablo teve três ótimas e desperdiçou todas. A primeira, em lance inacreditável, recebeu praticamente embaixo do travessão e mandou por cima. Na segunda, invadiu a área com espaço e bateu fraco, nas mãos de Fábio. A última ocorreu após cruzamento de Canobbio pela direita, em que o camisa 92, sozinho, até se esticou, mas não conseguiu completar para o gol. Os gols perdidos custaram caro no jogo no Raulino de Oliveira.

Fluminense começa melhor, mantém vantagem e mata o jogo no fim

O Fluminense começou a partida com energia no ataque, criando três boas oportunidades em menos de 15 minutos. Duas com Cano, e depois uma com Luiz Henrique. Na segunda delas, após bom lançamento, Cano abriu o placar. Com a vantagem, o time de Fernando Diniz até diminuiu o ritmo, mas se manteve superior, buscando fechar o jogo e garantiu a tranquilidade novamente com os pés do atacante argentino, após um golaço aos 32 minutos do segundo tempo.

Athletico-PR demora a evoluir, e peca nas finalizações

O Athletico-PR praticamente assistiu às investidas do Fluminense no início do jogo, e teve de sair para buscar o empate a partir dos sete minutos. Quando finalmente o jogo do Furacão engrenou, o time desperdiçou boas oportunidades para empatar, sobretudo com Pablo, e não conseguiu voltar ao jogo. O time de Felipão foi punido pela falta de pontaria na reta final do jogo, quando Cano marcou mais uma vez. Nos acréscimos, Matheus Felipe recebeu cruzamento e completou para descontar o placar.

Cronologia do jogo

Aos sete minutos de jogo, Germán Cano abriu o placar para o Fluminense. Aos 32 minutos da etapa final, o argentino marcou um golaço para ampliar o resultado. Aos 45, Matheus Felipe diminuiu para o Athletico Paranaense.

À la De Jong, Luiz Henrique acerta Nino e Pablo

Um minuto após o gol que abriu o placar, um lance inusitado chamou atenção no Raulino de Oliveira. Em uma dividida, Luiz Henrique chegou com o pé alto e acertou o peito de Nino, seu companheiro de equipe, com as travas da chuteira. Depois, a lambança ainda sobrou para Pablo. Os dois foram atendidos, e, para a sorte de Fernando Diniz e Felipão, não se lesionaram. O lance se lembrou a dura — e icônica — falta do holandês Nigel De Jong no espanhol Xabi Alonso na final da Copa do Mundo de 2010.

*

FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE 2 X 1 ATHLETICO-PR

Competição: Campeonato Brasileiro, sexta rodada

Estádio: Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ)

Data e horário: 14 de maio de 2022 (sábado), às 21h (de Brasília)

Árbitro: Ramon Abel (SC)

Assistentes: Éder Alexandre (SC)e Kleber Lucio Gil (SC)

VAR: Vinicius Furlan (SP)

Cartões amarelos: Arias (FLU) e Willian (FLU); Pablo Siles (ATH), Cuello (ATH)

Gols: Cano (FLU), aos 7 minutos do 1º tempo, e aos 32 do 2º tempo; Matheus Felipe (ATH), aos 45 do 2º tempo

FLUMINENSE: Fábio; Yago Felipe, Nino, David Braz (Luccas Claro) e Pineida; Wellington, André (Nonato), Martinelli (Arias) e Nathan (Willian); Luiz Henrique (Caio Paulista) e Germán Cano. Técnico: Fernando Diniz

ATHLETICO-PR: Bento; Khellven, Matheus Felipe, Pedro Henrique e Abner; Hugo Moura, Erick (Marlos) e Matheus Fernandes (Pablo Siles); Canobbio (Vitor Roque), Vitinho (Cuello) e Pablo (Pedro Rocha). Técnico: Felipão.