Caixas para entrega de bebês se multiplicam após debate sobre aborto

Para se ter uma ideia, em maio, um terceiro bebê apareceu. Até a chegada do verão, três outros tinham sido deixados em outros pontos do estado que contam com essas caixas. Elas fazem parte do movimento do refúgio seguro, há anos estreitamente vinculado ao ativismo antiaborto.

Após o debate sobre a legalização do aborto nos Estados Unidos, várias caixas para refúgio de bebês estão sendo instaladas em casas e orfanatos. Uma delas, instalada num quartel de bombeiros em Carmel, no estado de Indiana, parecia um recipiente para receber livros de biblioteca devolvidos.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.