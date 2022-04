Cachorro nega sair ao lado de alpinista morto; veja vídeo

Um cachorro chamou a atenção durante o resgate do corpo do alpinista Oscar Alejandro Hernandez, encontrado em um parque em Los Angeles, nos Estados Unidos na última quinta-feira (31). O animal se recusava a sair ao lado do dono.

#BREAKING: Body of 29 year old Oscar Hernandez, missing for 16 days, discovered in #GriffithPark. His dog, King, found alive and by his side. pic.twitter.com/9hieZs806u