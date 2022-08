Cachorra é encontrada em caverna depois de dois meses desaparecida

Haley era um dos coordenadores da expedição e foi avisado pelo corpo de bombeiros que uma cachorra estava perdida na caverna. Ela foi avistada por uma família que entrou no local antes do grupo de Haley e ligou para a emergência.

Após ficar desaparecida por dois meses, a cachorra Abby foi encontrada por um grupo de exploradores. As informações foram divulgadas neste sábado (13). O animal, que tem treze anos, estava em uma caverna no Missouri, nos Estados Unidos.

