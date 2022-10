Caçador atira em búfalo e morre ao levar chifradas do animal; vídeo

O homem estava caçando animais na companhia de mais três amigos. Em certo momento ao avistar o búfalo, Mario atirou, mas não o matou. Enfurecido, o animal correu atrás do homem e o atacou com chifradas. O caso aconteceu na sexta (8), mas as imagens começaram a circular nesta quinta-feira (13).

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.