Brasileiro que identificou ômicron pede que governos e bilionários ajudem a África

Na última quinta-feira (25), o professor já havia feito um apelo a algumas das pessoas mais ricas do mundo, para que ajudem financeiramente a África a controlar as variantes. Mencionou entre outros Elon Musk (Tesla), Bill Gates (Microsoft), Jeff Bezos (Amazon) e Warren Buffett (Berkshire). "Ao proteger a população pobre e oprimida da África, protegeremos o mundo", disse.

"Em breve vamos ficar sem reagentes, uma vez que aviões não estão chegando à África do Sul. Será péssimo se não pudermos responder às questões que o mundo precisa saber sobre a ômicron em razão do banimento das viagens", disse.

Segundo o projeto Our World in Data, da Universidade de Oxford, apenas 11,09% dos africanos tomaram ao menos uma dose da vacina contra a Covid-19, enquanto 7,33% estão completamente imunizados.

"Vou começar a falar como Greta Thuynberg. Bla-bla-bla para todas as promessas de líderes mundiais. Prometeram muitas vezes vacinas, apoio, antivirais etc. para países pobres na pandemia, e ainda estamos esperando, enquanto a pandemia cresce sem controle".

Desde a descoberta da variante, Oliveira vem cobrando em postagens maior solidariedade da comunidade internacional para a África. No caso da África do Sul, afirma que o país não pode ser punido por ser transparente, e que deveria, ao contrário, ser recompensado por alertar o mundo para essa nova ameaça.

Desde então, diversos países do mundo fecharam as fronteiras aéreas para países da África do Sul e vizinhos, inclusive o Brasil.

Oliveira dirige o Centro de Inovação e Resposta a Epidemias da África do Sul e fez parte de uma equipe que sequenciou a nova variante no país, na semana passada.

"Deixem-me por favor repetir meu pedido a governos, instituições financeiras e bilionários para que ajudem a África do Sul e a África", escreveu o brasileiro, que vive na África do Sul há mais de 20 anos.

