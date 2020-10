Brasileira, segunda-dama da Pensilvânia sofre ataque racista

A mulher do vice-governador da Pensilvânia, Gisele Barreto Fetterman, foi alvo de ataques racistas na última semana, enquanto estava na fila de um supermercado.

"Oh, olhe aquela n***** com quem Fetterman se casou", disse uma mulher, usando a expressão racista 'nigger', usada para se referir pejorativamente a negros.

De acordo com o estadão, em suas redes sociais, a segunda-dama afirmou que "congelou"ao ouvir os ataques. Após sair do supermercado e ir para o carro, a mulher reapareceu, puxando para baixo uma máscara roxa e repetindo a calúnia racial para Fetterman, que gravou o momento e o compartilhou com seus seguidores nas redes sociais.

Fetterman escreveu ainda: “Eu amo, amo, amo este país, mas estamos profundamente divididos. Esse comportamento e esse ódio são ensinados”. “Se você conhece (a mulher do vídeo), se ela é sua vizinha ou parente, por favor, em vez disso, ensine o amor para ela". Fetterman disse em uma entrevista que a Polícia Estadual da Pensilvânia identificou a mulher no vídeo e iniciou uma investigação.

Nascida no Brasil, Fetterman, 38, é uma imigrante que veio com sua mãe e irmão para Nova York antes de completar 8 anos. Ela disse que recebeu seu green card em 2004 e se tornou cidadã em 2009.