Brasil poupa Putin e repete atitude sobre Crimeia em 2014

Em 2014, quando a Rússia anexou a Crimeia, também não houve condenação a Putin. Na época, a presidente Dilma Rousseff não quis colocar em risco a visita do russo ao Brasil, para encontro do grupo Brics, que os dois países integram.

"Renovamos nosso apelo para que todas as partes mantenham o diálogo", defendeu o embaixador Ronaldo Costa Filho, que chefia a missão do Brasil na ONU, na última segunda-feira (21). O Brasil também fez um pedido para que haja a retirada de militares da região

