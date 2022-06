Bombeiro morre e cinco ficam feridos em desabamento de prédio na Filadélfia

BRASÍLIA, DF (UOL/FOLHAPRESS) - Um bombeiro de 51 anos morreu neste sábado (18) no desabamento de um prédio na Filadélfia, nos EUA. O tenente Sean Williamson, que estava há 27 anos na corporação, foi soterrado durante o combate a um incêndio em um imóvel.

Outras cinco pessoas, incluindo quatro colegas de Williamson e um funcionário da prefeitura, também ficaram feridas, mas foram resgatadas com vida. Segundo a administração do município, o bombeiro que perdeu a vida deixa esposa e um filho.

A prefeitura informou que os bombeiros foram chamados ao local do incêndio por volta de 2h da madrugada (3h no horário de Brasília). Quando as cinco equipes chegaram ao local, os oito ocupantes do imóvel já haviam saído em segurança.

Depois de cerca de uma hora de combate às chamas, porém, a estrutura do prédio veio abaixo. Um grupo de quatro bombeiros ficou preso sob parte do prédio e todos foram resgatados com vida. Deste grupo, dois tiveram ferimentos de leves a moderados e outros dois estão hospitalizados em condição "grave, mas estável", segundo a prefeitura.

Outros dois bombeiros, porém, ficaram presos sob escombros em outro ponto do desabamento e só retirados às 7h da manhã, quatro horas depois. Um deles foi levado às pressas para o hospital, com vida, mas o tenente Williamson morreu no local.