Bolsonaro chama de injustificável o lançamento de foguetes contra Israel

Nesta quarta, Israel realizou centenas de ataques aéreos em Gaza e disse que a ofensiva matou ao menos 16 líderes de inteligência e membros da ala militar do Hamas, grupo que controla a Faixa de Gaza. Do outro lado, os militantes da facção disseram ter disparado ao menos 220 foguetes contra as cidades de Tel Aviv e Berseba durante a noite de terça e a madrugada de quarta.

No total, ao menos 74 pessoas morreram desde segunda-feira (10) --67 em Gaza, segundo o Ministério da Saúde local, e 7 em Israel, de acordo com autoridades médicas israelenses.

No centro dos atuais confrontos estão a liberdade de culto em pontos da região de Jerusalém conhecida como Cidade Antiga --que os palestinos dizem estar sendo tolhida-- e uma decisão judicial que prevê o despejo de famílias palestinas do bairro de Sheikh Jarrah que, por veredito de um tribunal regional, devem devolver os terrenos a judeus.

Bolsonaro é aliado do premiê israelense Binyamin Netanyahu, que esteve em sua posse em Brasília, em 2019. Na época, o presidente prometeu transferir a embaixada do Brasil em Israel, de Tel Aviv para Jerusalém, cidade disputada entre palestinos e israelenses. O gesto seria uma forma de mostrar que o Brasil considera a cidade como capital de Israel, mas não foi efetivado após pressão de países árabes.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.