Bolsonaro chama Biden de Trump após elogiar encontro com presidente dos EUA

Após a reunião, a Casa Branca divulgou um comunicado em que chamou a parceria entre EUA e Brasil de "vital para os esforços internacionais para lidar com a crise climática e garantir a paz". O governo americano também reafirmou o apoio para a entrada do Brasil na OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico), o clube dos países ricos.

O presidente está na cidade da Califórnia para a Cúpula das Américas. A 9ª edição do evento, organizada pelos EUA, foi idealizada como uma forma de simbolizar o retorno da liderança em assuntos latino-americanos sob comando do democrata.

O encontro entre Biden e Bolsonaro em Los Angeles foi o primeiro desde que o americano foi eleito no ano passado. "Foi muito melhor do que eu esperava", afirmou o brasileiro, ao voltar para o hotel em que está hospedado. "Posso dizer que estou maravilhado com ele."

