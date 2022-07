Biden recebe diagnóstico de Covid e apresenta sintomas 'muito leves'

O democrata teve uma agenda repleta de viagens em julho. Semana passada, esteve em Israel e na Arábia Saudita, onde se encontrou com autoridades dos dois países e também de outros governos do Oriente Médio.

O presidente faria outra viagem nesta quinta, para a Pensilvânia, na qual anunciaria iniciativas para conter a criminalidade no país e participaria de um encontro do Partido Democrata. Em seguida, iria para Delaware, onde já começaria sua folga de fim de semana. Os planos foram cancelados.

O governo americano prometeu dar atualizações constantes sobre o estado de saúde do presidente. Biden ficará em isolamento, na Casa Branca, até que tenha um teste com resultado negativo em um exame de Covid. Ele fará reuniões de modo virtual enquanto isso.

De acordo com a CNN americana, Biden teve sintomas como cansaço, tosse e nariz escorrendo, mas não chegou a ter febre. O presidente está sendo tratado com o remédio antiviral Paxlovid, autorizado no país e usado para reduzir o risco de consequências graves da doença.

WASHINGTON, EUA (FOLHAPRESS) - O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, está com Covid, informou a Casa Branca nesta quinta-feira (21). Segundo um comunicado, ele está com sintomas "muito leves" e manterá o trabalho de modo remoto.

