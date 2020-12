Biden anuncia vacina gratuita contra Covid-19 nos EUA

O presidente eleito nos Estados Unidos, Joe Biden, usou as redes sociais nesta quinta-feira (3) para revelar que a vacina contra a Covid-19 será distribuída gratuitamente à toda a população do país.

"Assim que a vacina estiver pronta e aprovada, Kamala Harris e eu vamos garantir que seja distribuída de forma equitativa, eficiente e gratuita para todos os americanos", escreveu ele.

Os Estados Unidos bateram o recorde de 3.157 novas mortes em por Covid-19 em apenas um dia, superando o próprio recorde anterior de 2.603 mortes em 15 de abril. Nesta quarta, o país teve pela primeira vez mais de 100 mil pessoas internadas com covid-19.

A primeira vacina a chegar no país deve ser a Pfizer, com primeiros lotes esperados no dia 15 de dezembro. Caso seja aprovada, 22 milhões de doses devem ser distribuídas. Outro imunizante, da Moderna, também deve chegar ao país no dia 22 deste mês