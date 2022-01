Bento 16 admite ter participado de reunião sobre padre pedófilo na Alemanha

A maioria das vítimas era do sexo masculino, e 60% delas tinham entre 8 e 14 anos. Os 235 autores dos abusos incluem 173 sacerdotes, 9 diáconos, 5 agentes de pastoral e 48 pessoas do ambiente escolar, destaca o relatório.

Por anos, o papa emérito alegou que não havia participado das decisões sobre a acolhida ao padre pedófilo, que teriam sido conduzidas por um subordinado. A versão era pouco creditada por estudiosos da hierarquia da Igreja Católica, para os quais um cenário do tipo representaria falta de autoridade incomum do então arcebispo.

O caso envolve o padre Peter Hullermann, que, entre 1973 e 1996, teria abusado pelo menos 23 meninos com idades entre 8 e 16 anos enquanto ocupava diferentes posições na igreja. Um decreto eclesiástico da arquidiocese de Munique, de 2016, ao qual a mídia alemã teve acesso, mostra que a instituição criticou o comportamento dos clérigos, incluindo Joseph Ratzinger -nome do papa Bento 16.

A declaração, feita por meio de seu secretário pessoal, o arcebispo Georg Ganswein, e publicada pela Agência Católica de Notícias, contradiz as negativas que o papa emérito vinha proferindo há anos sobre o caso e vem à tona em um momento no qual as investigações sobre sua omissão avançam com a publicação de um relatório.

