Avião com empresário, médico e advogado brasileiros some na Argentina

As buscas pela aeronave estão sendo feitas tanto em terra como no mar.

A aeronave partiu nesta quarta-feira (6) da cidade de El Calafate, no extremo sul da Argentina, com destino a Trelew, na costa norte de Chubut, mas perdeu contato com as centrais de monitoramento na altura de Bahía Bustamante, também localizada na província, segundo a Defesa Civil local.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um avião monomotor com três brasileiros a bordo desapareceu nesta quarta-feira (6), por volta das 17h (horário de Brasília), na província patagônica de Chubut, no sul na Argentina.

