Avião com 178 pessoas faz pouso de emergência após alerta de bomba

O destino do voo era a cidade de Ushuaia, no sul da Argentina. O pouso estava marcado para às 07h, mas a estação foi temporariamente fechada enquanto o Plano de Contingência do aeroporto era ativado.

A aeronave Boeing 737 partiu de Buenos Aires. Durante o voo, uma denúncia para o 911 alertou sobre a bomba dentro do avião, segundo a polícia de Buenos Aires. Entretanto, após varredura da Brigada de Explosivos na cabine, na bagagem e no porão, nada foi encontrado, resultando em um alarme falso.

Um avião com 178 pessoas, sendo 6 delas tripulantes, fez um pouso de emergência no aeroporto Comodoro Rivadavia, neste sábado (23), após um alerta sobre uma bomba dentro da aeronave.

