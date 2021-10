Avalanche em vulcão nevado no Equador deixa ao menos 4 mortos e 1 ferido

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma avalanche no vulcão nevado Chimborazo, no centro andino do Equador, neste domingo (24) deixou ao menos quatro mortos e um ferido, divulgou o Serviço Integrado de Segurança ECU911.

Segundo o organismo afirmou de forma preliminar, um grupo de 12 pessoas foi impactado. "Enquanto escalavam o nevado Chimborazo, uma avalanche caiu sobre um grupo de pessoas que estava a uma altura de 6.100 metros acima do nível do mar."

O serviço recebeu um chamado às 6h30 no horário local (8h30 em Brasília) e, a partir de então, coordenou o resgate com o Grupo de Operações Especiais da Polícia Nacional e com o Corpo de Bombeiros, além do apoio dos guardas florestais ligados ao Ministério do Ambiente, Água e Transição Ecológica.

O trabalho seguia na tarde deste domingo, segundo imagens divulgadas pelo ECU911-Riobamba, braço local do serviço, que mostram integrantes do posto de Comando Unificado reunidos para coordenar operações.

A nota divulgada na manhã deste domingo acrescentou que a equipe trabalhava para resgatar um outro grupo de 20 turistas que apresentaram sintomas de hipotermia enquanto praticavam montanhismo no vulcão El Altar, na mesma região.

Vulcão de neve perpétua, o Chimborazo chega a 6.263 metros, sendo o mais alto do Equador e um dos principais do mundo. Por suas características, atrai alpinistas nacionais e estrangeiros.