Autoridades libanesas recomendam fechamento do aeroporto de Beirute

Em 2006, as pistas do aeroporto foram atingidas por ataques aéreos israelenses, forçando o fechamento como parte das represálias após a captura de dois soldados israelenses pelo Hezbollah.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As autoridades libanesas emitiram neste sábado orientações preventivas para a evacuação do Aeroporto Internacional de Beirute e suas instalações vizinhas em caso de emergência, à medida que as tensões aumentam nas fronteiras do Líbano com Israel.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.