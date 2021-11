Áustria impõe lockdown total por avanço da covid e quer vacinação obrigatória

Ao tentar controlar a crescente alta nos casos da covid-19, o governo da Áustria informou nesta sexta-feira que estenderá um lockdown que era apenas para as pessoas não vacinadas para toda a população, a partir da segunda-feira. A medida valerá ao menos por dez dias e será mantida no máximo por 20 dias, segundo a imprensa local.

