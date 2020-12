Atirador mata três pessoas e deixa três feridos em boliche nos EUA

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um atirador deixou três mortos e feriu outras três pessoas em um ataque em uma pista de boliche em Rockford, no estado do Illinois, nos Estados Unidos, na noite deste sábado (26), segundo afirmou a polícia local.

O suspeito detido foi identificado como sendo um homem branco de 37 anos, segundo as autoridades locais, que não apontaram qualquer motivação para o ataque. As forças de segurança disseram ainda que não houve disparo de policiais no tiroteio.

O chefe da polícia local, Dan O'Shea, disse que há dois adolescentes entre as vítimas, mas não especificou se eles foram mortos ou qual a extensão dos ferimentos. Não foi informado se os baleados eram clientes ou funcionários do boliche.

Rockford fica a cerca de 150 quilômetros de Chicago, perto da fronteira do estado com Wisconsin.