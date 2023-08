Atirador ataca loja em Jacksonville, nos EUA, e mata 3 pessoas

Um ataque a tiros em uma loja de Jacksonville, Flórida (EUA), deixou quatro mortos neste sábado (26). De acordo com as autoridades locais, um homem branco acertou três pessoas negras e o caso é tratado como crime com motivação racial.

