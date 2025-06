Ataque israelense mata dezenas perto de centro de distribuição em Gaza

Os ataques terroristas do Hamas contra Israel em outubro de 2023, que deram início ao conflito, resultaram em 1.218 mortos do lado israelense. Em Gaza, os mortos ultrapassam os 55 mil nesse período.

De acordo com o Ocha (Escritório das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários, na sigla em inglês), entre o fim do bloqueio total de Israel em 18 de maio e o dia 11 de junho, de 320 a 340 palestinos foram mortos enquanto buscavam comida em centros de distribuição da FHG (Fundação Humanitária de Gaza), entidade apoiada por EUA e Israel, que recebe críticas de organizações internacionais por sua atuação restrita no território palestino.

Mais de 200 pessoas ficaram feridas, das quais 20 em estado grave. O ataque começou com disparos de drones, seguidos por projéteis de tanques, de acordo com o porta-voz da Defesa Civil, Mahmud Bassal.

