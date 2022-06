Ataque com drone atinge refinaria na Rússia; Ucrânia é suspeita de autoria

No Telegram, as Forças Armadas afirmaram que "é melhor fumar em locais designados e não jogar pontas de cigarro em depósitos de petróleo".

Uma publicação da 72ª Brigada Mecanizada da Ucrânia, por exemplo, dizia que "por alguma razão, a Refinaria de Petróleo de Novoshakhtinsk está pegando fogo na Rússia". Mais tarde, a organização afirmou que atingir tal alvo com um "drone kamikaze" a 150 km de profundidade no território controlado pelo inimigo "não é ruim".

