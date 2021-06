Assembleia Geral da ONU aprova resolução condenando golpe em Mianmar

Mianmar, representada pelo embaixador Kyaw Moe Tun, destituído após o golpe de fevereiro, mas ainda no cargo, paradoxalmente votou a favor do texto.

Dos dez integrantes da Associação das Nações do Sudeste Asiático (Asean) que participaram da negociação do texto, iniciada por Liechtenstein, apenas quatro se abstiveram: Brunei (atual presidente da associação), Camboja, Laos e Tailândia.

