Argentina, Bolívia, Colômbia e México defendem Castillo em comunicado ambíguo

Dos signatários da carta, o México já teve atritos diplomáticos com Lima devido ao caso --o político populista teria tentado fugir para o país da América do Norte e fez um pedido formal de asilo, e o presidente Andrés Manuel López Obrador afirmou que esperaria para reconhecer Dina como chefe do Executivo.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.