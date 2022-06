Após 100 dias de guerra na Ucrânia, diplomata apela que países parem de importar da Rússia

Após 100 dias de guerra na Ucrânia, o encarregado de negócios da Embaixada da Ucrânia no Brasil, Anatoly Tkach, apelou, na última sexta-feira (3), para que os países do mundo parem de importar produtos da Rússia.

"A Ucrânia apela a todos os países do mundo: parem de comprar da Rússia qualquer coisa, exceto as importações críticas. A economia russa está orientada para a exportação. E diminuir as exportações [russas] é a maneira eficaz de diminuir os recursos econômicos para continuar a agressão", disse o diplomata durante entrevista em Brasília na última sexta (3), dia em que o conflito completou 100 dias.

De acordo com Tkach, cerca de 6,8 milhões de ucranianos foram obrigados a sair do país por conta da invasão por soldados russos. Ainda conforme o diplomata, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, analisa com especialistas sobre os custos para reconstrução do país afetado pela Rússia, a longo prazo estima-se um custo mínimo de US$ 600 bilhões.

Para colocar o plano em prática, é necessário fazer parcerias financeiras com países aliados. "Convidamos os nossos parceiros a participar da reconstrução das regiões afetadas pela agressão da Rússia", disse Anatoly.