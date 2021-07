Após 10 dias internado, Papa Francisco deixa hospital e recebe homenagens

Poucos dias depois do procedimento, ele celebrou uma missa da janela do quarto, no último domingo (11). Essa é a primeira vez que Francisco é internado desde que se tornou Papa, a cirurgia dele foi considerada um sucesso pelos médicos.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.