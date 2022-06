Aplicação de vacina contra Covid em bebês de 6 meses é autorizada nos EUA

Segundo os critérios da Administração Federal para Drogas e Alimentos dos EUA (FDA), as 3 doses da Pfizer serão aplicadas em crianças de 6 meses a 4 anos. Já com a Moderna serão duas doses em crianças dos 6 meses aos 5 anos.

Caso for aprovada a decisão, a vacinação para este grupo será feita com as vacinas Moderna e Pfizer/Biontech.

