Americano imune à covid-19 e variantes é descoberto por pesquisadores

Ainda segundo a publicação, os anticorpos do escritor são diferentes: eles atacam diversas partes do vírus e o eliminam rapidamente. O médico disse ainda que Hollis é imune inclusive às novas variantes da Covid-19.

"Os anticorpos do paciente grudam nas espículas e o vírus não consegue grudar nas células e infectá-las (...) O problema é que, em uma pessoa que entra em contato com o vírus pela primeira vez, demora certo tempo até que o corpo consiga produzir esses anticorpos específicos, o que permite que o vírus se espalhe", explicou o médico Lance Liotta à BBC.

