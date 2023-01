Americana ganha US$ 2 milhões na loteria meses após levar US$ 1 milhão

Sloan ganhou US$ 1 milhão em agosto, e usou o dinheiro do prêmio para comprar uma casa.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A americana Kenya Sloan, 41, venceu duas vezes na loteria em um intervalo de poucos meses. Sloan tinha ganhado US$ 1 milhão em um prêmio de loteria e, meses depois, ganhou US$ 2 milhões em uma raspadinha que custou US$ 20. Ela comprou a raspadinha em outubro do ano passado.

