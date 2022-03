Aliada de Putin, Coreia do Norte faz teste provocativo de míssil antes da reunião da Otan

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Coreia do Norte, uma das poucas aliadas do governo de Vladimir Putin, realizou um provocativo teste de míssil intercontinental com capacidade nuclear, capaz de atingir o território dos Estados Unidos, poucas horas antes do início da reunião da Otan que deverá anunciar novas medidas contra a Rússia devido à guerra na Ucrânia.

O teste foi o primeiro do tipo desde 2017, quando houve uma grave crise entre Pyongyang e Washington e, segundo autoridades japonesas, foi o mais duradouro até aqui, com 71 minutos da arma no ar.