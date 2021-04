Acidente com Tesla mata dois nos EUA; suspeita é de falha no piloto automático

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Dois homens morreram depois que um veículo da Tesla bateu em uma árvore na noite de domingo (18) em Woodlands, ao norte de Houston, no Texas (EUA). A sargento Cinthya Umanzor, do condado de Harris, disse à emissora KHOU-TV que "não havia ninguém no banco do motorista".

Segundo as autoridades, o veículo, um Tesla Model S 2019, viajava em alta velocidade e perdeu o controle durante uma curva antes de atingir uma árvore. O carro pegou fogo. Depois que os bombeiros apagaram o fogo, dois corpos foram encontrados. Um estava no lugar do passageiro e outro no banco de trás. As vítimas não tiveram os nomes divulgados, mas tinham 59 e 70 anos.

As autoridades ainda investigavam se o airbag do passageiro dianteiro disparou e se o sistema de direção Autopilot (piloto automático, em tradução livre) estava ativado no momento do acidente. A Tesla recomenda aos condutores que, ainda que usem seu sistema Autopilot, fiquem atentos ao trajeto e prontos para assumir o controle do veículo, se necessário for.

O acidente ocorre em meio a um crescente crise de credibilidade sobre o Autopilot após uma sequência de acidentes. A National Highway Traffic Safety Administration, agência de segurança automotiva dos EUA, investiga 27 acidentes com os veículos da empresa.

A Tesla deve liberar em breve o seu software "direção totalmente autônomo" atualizado. Sobre o lançamento, o presidente-executivo Elon Musk, disse que está "altamente confiante de que o carro será capaz de dirigir sozinho com confiabilidade superior à humana".