Abertura dos Jogos Olímpicos terá juramento com igualdade de gênero

Há muito tempo vem sendo discutido no cenário olímpico a questão de gênero. Foi anunciado pelo Comitê Olímpico Internacional que o juramento passou por adaptações.

Na abertura dos Jogos de Tóquio serão seis pessoas a participar desse momento que é simbólico para o evento. Na abertura serão dois atletas, dois técnicos e dois juízes, sempre um de cada gênero. Nas edições anteriores só homens faziam o juramento.

O conteúdo também foi alterado sendo incluída a palavra “igualdade”.

O texto ficou assim: “Prometemos participar desse Jogos Olímpicos respeitando e acatando as regras e dentro do espírito de fairplay, com inclusão e igualdade. Juntos somos solidários e nos comprometemos com esportes sem doping, sem trapaça, sem qualquer forma de discriminação. Fazemos isso para honra de nossas equipes e a respeito dos princípios fundamentais do olimpismo e para tornar o mundo um lugar melhor por meio do esporte”.