Mulher vai tomar banho e vapor do chuveiro revela traição

Cami Valles, de 29 anos, viralizou ao contar em sua sedes sociais como descobriu a traição do marido dentro da própria casa, enquanto tomava um banho quente.

A influencer contou que estava sozinha em casa e decidiu tomar um banho.

"Vivíamos no mesmo apartamento, em um quarto com banheiro, era uma suíte. Não sei se ele estava trabalhando ou em outro lugar, mas eu decidi tomar um banho, como num dia qualquer. Deixei a porta aberta e eu gosto de tomar banho com água muito quente", contou. "O banho provocou um vapor, que saiu do banheiro e invadiu o quarto. Então, todas as janelas do quarto se encheram de vapor também", continuou.

Ela disse que quando saiu do banheiro, abriu a cortina para limpar o vapor e notou que estava escrito o nome do ex-marido, o nome de uma mulher e um coração.

O vídeo publicado com relato da traição já soma mais de 250 mil visualizações e repercutiu na imprensa estrangeira.

Após descobrir a traição, ela decidiu terminar o relacionamento.