Veja locais de vacinação contra Covid-19 nesta terça em Manaus

Manaus/AM - Manaus contará com 45 pontos de atendimento, de segunda a sexta-feira, 13 a 17/9, para a vacinação contra a Covid-19, em primeira e segunda doses. O funcionamento será das 9h às 16h. Serão cinco pontos estratégicos, quatro clínicas da família, três policlínicas, 33 Unidades Básicas de Saúde (UBS), em todas as zonas da cidade.

Poderão se vacinar com a primeira dose pessoas a partir dos 12 anos que ainda não tenham iniciado o esquema vacinal. A segunda dose é de acordo com o que estabelece cada laboratório: 28 dias ou mais para quem tomou a primeira dose de CoronaVac/Butantan; 56 dias ou mais para quem tiver tomado o imunizante AstraZeneca; e 84 dias ou mais para a vacina Pfizer/BioNtech.

Adolescentes dos 12 aos 17 anos deverão estar, obrigatoriamente, acompanhados de um responsável, que pode ser pai, mãe ou uma pessoa maior de 18 anos, que deverá assinar uma declaração no verso da cópia do comprovante de residência a ser apresentado com um documento de identidade ou certidão de nascimento, CPF ou Cartão Nacional do SUS (CNS). Quem tem 18 anos ou mais só precisa levar o documento de identidade original com foto, CPF e o comprovante de residência, com cópia.

Para receber a segunda dose, basta apresentar um documento de identificação, CPF e a carteira de vacinação com o registro da primeira dose. No caso de perda ou extravio da carteirinha, a comprovação pode ser feita pelo aplicativo ContecteSus, disponível para instalação no celular.

A Semsa orienta que seja feito o cadastro prévio na plataforma Imuniza Manaus, a fim de facilitar o atendimento nos locais de vacinação. O acesso é pelo endereço https://imuniza.manaus.am.gov.br.

Outro recurso disponibilizado pela secretaria é o Filômetro, que informa o movimento em cada um dos pontos de vacinação. A consulta pode ser feita no link bit.ly/filometrovacina.