Vacinação contra a covid-19 em Manaus terá 52 postos de atendimento nesta semana

Manaus/AM - Quem ainda não se vacinou ou está com alguma dose atrasada poderá procurar a partir desta segunda-feira (6), um dos 52 pontos para a vacinação contra a Covid-19 distribuídos pela cidade.

Na quarta-feira, (8), feriado em homenagem à Nossa Senhora da Conceição, Padroeira do Estado do Amazonas, as unidades da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) e os pontos estratégicos e o da feira da Banana não abrirão, mas haverá atendimento nos shoppings São José, Millenium e Phelippe Daou.

Na quinta-feira, (9) o funcionamento volta ao normal, inclusive com o retorno dos pontos de seis shoppings.

A relação de locais e horários de atendimento pode ser consultada no site da Semsa, pelo link http://bit.ly/localvacinacovid19 e nas redes sociais da secretaria @semsamanaus, no Instagram, e Semsa Manaus, no Facebook.



De acordo com os registros do Sistema Municipal de Vacinação (SMV), até a manhã deste domingo, (5) 308.775 pessoas já haviam passado dos intervalos para a segunda dose indicados pelos laboratórios fabricantes, sendo 53.393 da CoronaVac; 55.277 da AstraZeneca; e 200.105 da Pfizer. O Vacinômetro municipal indicava que 152.772 pessoas ainda não tomaram a primeira dose da vacina.