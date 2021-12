Vacinação contra Covid-19 é retomada em shoppings de Manaus

A ação tem o apoio da Prefeitura de Manaus, que também abriu postos de vacinação em mais três shoppings. Nesses postos foram aplicadas, até 28 de novembro, 17.021 doses, das quais 9.908 no Shopping Via Norte, 4.150 no Millenium Shopping e 2.963 no Shopping São José.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.