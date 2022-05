Ulbra é denunciada por cobrar taxa de R$ 200 por colação de grau em Manaus

No documento, o órgão de defesa do consumidor pede que a Ulbra informe de que se trata essa taxa e se há data fixada para a colação de grau das turmas finalistas de cada curso. Caso exista, a instituição deve apresentar o cronograma das colações já agendadas. O órgão também perguntou quais os requisitos para que o aluno esteja apto para colar grau.

Manaus/AM - Alunos do Centro Universitário Luterano do Brasil (Ceulm/Ulbra), procuraram o Instituto de Defesa do Consumidor (Procon-AM), para denunciar a instituição por cobrar uma taxa de R$ 200 para a realização de colação de grau individual.

