UBSs Móveis oferecem exames e consultas em Manaus; Confira os locais

As UBSs Móveis disponibilizam coleta de exame preventivo, consultas em enfermagem e com clínico geral, dispensação de medicamentos, teste rápido de Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs) e inserção ou consulta de procedimentos no Sistema de Regulação (Sisreg).

A UBS Móvel 03 está instalada nas dependências da Unidade de Saúde da Família (USF) Lindalva Damasceno (rua Sete, s/nº, bairro Tarumã, zona Oeste). Já a UBS Móvel 04 está no Centro de Tempo Integral (Ceti) Garcitylzo do Lago e Silva (rua Hernandez, nº 199, bairro Tarumã)

A UBS funciona com sistema de livre demanda, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h. A segunda unidade está funcionando na rua Ararabóia, no conjunto Viver Melhor 1, 2ª etapa, bairro Lago Azul, zona Norte.

