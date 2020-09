Trinta motoristas são flagrados dirigindo bêbados em Manaus

Manaus/AM - No início da madrugada deste domingo (20), foram montadas barreiras de fiscalização da operação “Lei Seca” em vias da zona Sul da capital. Agentes do Detran-AM abordaram 230 veículos e flagraram 78 motoristas cometendo infrações de trânsito, sendo que 30 deles estavam embriagados e foram pegos no teste do bafômetro.

De acordo com o Detran, outros cinco condutores se recusaram a fazer o teste e também foram autuados com base no artigo 165-A, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), que impõe as mesmas sanções administrativas aplicadas aos motoristas flagrados pelo bafômetro.

O órgão também atuou nas festas e aglomerações promovidas em postos de combustíveis da capital. Seis veículos com paredões de som acabaram removidos e as festas realizadas em cinco postos foram dispersadas.

A operação foi fruto das muitas denúncias feitas ao Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops) pela população. Só até agosto foram 11,5 mil denúncias de eventos em vias públicas e uso de paredões em Manaus. Esse foi o quarto “crime” mais denunciado por meio do disque 190 nos últimos oito meses do ano. A fiscalização da perturbação do sossego por veículos com som alto está prevista no artigo 229 do CTB. Além disso, o uso de paredões em postos de combustíveis está proibido no Amazonas desde Janeiro deste ano pela Lei 5.703.