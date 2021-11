TJAM recebe mais de 800 inscrições para estágio em Direito

Manaus/AM - O Tribunal de Justiça do Amazonas (capital), divulgou a homologação preliminar das inscrições realizadas para estágio em Direito. Do total de inscrições, 600 foram deferidas e 279 indeferidas. De acordo com o edital, os candidatos que quiserem apresentar recurso deverão fazê-lo no prazo de dois dias úteis a contar da publicação, a partir das 8h de segunda-feira (29) até o fim de terça-feira (30).

A relação das inscrições deferidas ou indeferidas, de ampla concorrência, reservadas para pessoas com deficiência, ou para candidatos negros e indígenas, está no Diário da Justiça Eletrônico desta quinta-feira (25), da página 18 a 60 do Caderno Administrativo, e será disponibilizado na aba Concursos e Estágios do portal do TJAM.

Os recursos deverão ser interpostos exclusivamente pelo formulário disponível no endereço https://bit.ly/tjam-sped2021-recurso, devidamente fundamentados, informando as razões e apresentando os documentos comprobatórios exigidos no Edital de Abertura para a inscrição.

O Edital de Seleção Pública para Estágio em Direito no Tribunal de Justiça do Amazonas (Comarca de Manaus - regime presencial) oferece 50 vagas (30 de ampla concorrência, 15 para negros e indígenas e 5 para portadores de deficiência), com bolsa-auxílio mensal de R$ 850,00, auxílio-transporte no valor de R$ 167,20, e jornada de atividades de 20 horas semanais.

As atividades de estágio serão realizadas em regime presencial nas unidades judiciais ou administrativas do TJAM, localizadas no Edifício Arnoldo Péres, Fórum Ministro Henoch Reis, Fórum Cível Desembargadora. Euza Maria Naice, Fórum Desembargador Mário Verçosa, Fórum Desembargador Lúcio Fontes de Rezende, Fórum Desembargador Azarias Menescal de Vasconcelos, Casa de Justiça Paulo Herban Maciel Jacob, Juizados dispersos, Ônibus Itinerante, e Centro Administrativo Desembargador José de Jesus Ferreira Lopes.