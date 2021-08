Surto de superbactéria em Manaus faz FCecon suspender cirurgias

Manaus/AM - A Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas (FCecon) suspendeu, por uma semana, as cirurgias eletivas que têm indicação de Unidade de Terapia Intensiva, após uma superbactéria multirresistente ser identificada em três pacientes da UTI do hospital que é referência no tratamento contra o câncer.

A bactéria se trata da Klebsiella Pneumoniae Carbapenemase, que pode causar pneumonia ou meningite e é resistente à maioria dos antibióticos.

Leia na íntegra a nota da FCecon:

"A Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas (FCecon) informa que está tomando as devidas medidas sanitárias acerca de uma bactéria multirresistente descoberta na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) adulto da unidade hospitalar, em três pacientes, os quais estão estáveis, sem risco de morte. Assim que foi detectada, a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas Dra. Rosemary Costa Filho (FVS-RCP) foi comunicada.

A FCecon destaca que todas as medidas cabíveis estão sendo adotadas, com o acompanhamento da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH), Núcleo de Segurança do Paciente (NSP) e gerência da UTI adulto.

As medidas adotadas seguem recomendações da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Dentre as medidas, estão o isolamento de contato, com cada paciente sendo acompanhado por técnico de enfermagem específico, uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) exclusivos pelos profissionais de saúde, administração de antibióticos específicos e a suspensão das cirurgias eletivas de grande porte que possuem indicação de UTI no pós-operatório.

Foram suspensas por uma semana somente as cirurgias eletivas que têm indicação de UTI. As demais cirurgias de grande porte sem indicação de cuidados intensivos no pós-operatório e os procedimentos de médio porte estão mantidos normalmente.

Os pacientes não serão prejudicados, pois a medida adotada é baseada em biossegurança, postergando as cirurgias eletivas de grande porte com indicação de UTI, procedimentos que podem aguardar por mais alguns dias."