Senac realiza ação gratuita para quem busca de emprego em Manaus

Manaus/AM - O projeto Reconexão com o Mercado de Trabalho realiza a primeira etapa do “Senac Itinerante” nesta sexta-feira (23), das 9h às 12h, na loja TV Lar da Rua Quintino Bocaiúva, 73, no Centro da cidade. A programação totalmente gratuita conta com orientação profissional e serviços de elaboração e impressão de currículo.

A gestora do Senac Amazonas, Lidiane Leão, destaca a importância do projeto e da atividade específica para a preparação das pessoas que estão em busca de emprego.

“Projeto Reconexão Senac tem o objetivo de aproximar o trabalhador das vagas ofertadas no comércio, como também oferecer palestras e orientação profissional, as habilidades e competências que o mercado deseja nos dias de hoje. Uma oportunidade única para quem deseja e precisa uma oportunidade de trabalho”, conta Lidiane.

Além do Senac Itinerante, o projeto Reconexão com o Mercado de Trabalho ainda contará com lives com orientação profissional, cadastro de vagas (empresas) e de candidatos no site am.senac.br e um dia D para instruir o participante para a contratação, que será realizado no dia 7 de maio, no Largo de São Sebastião, no Centro.