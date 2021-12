Semsa divulga nesta segunda-feira edital de concurso em Manaus

Manaus/AM - Será publicado nesta segunda-feira (27), o edital do concurso público da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) com mais de duas mil vagas para cargos imediatos e cadastro de reserva. O concurso público visa à ampliação da rede de atendimento da Prefeitura de Manaus na atenção básica e terá o edital publicado no Diário Oficial do Município (DOM) na segunda, 27/12, com as inscrições abertas ao público a partir de 5/1, com até 30 dias de duração. As vagas serão destinadas para médico, enfermeiro, cirurgião-dentista, farmacêutico, nutricionista, psicólogo, assistente social, fiscais de saúde, técnico em enfermagem, condutor de ambulância, assistente em administração, condutor de motolância, agente comunitário de saúde, dentre outros cargos.

